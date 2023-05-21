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Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет прокомментировал заявление главы украинской разведки о распаде Российской Федерации. Подобная риторика представителей украинской власти свидетельствует, по мнению депутата, об «агонии киевских временщиков». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью одному из украинских журналистов заявил о скором распаде России на новые государственные образования, поскольку в нынешнем виде РФ не нужна миру.

Шеремет считает, что подобные заявления киевской власти свидетельствуют о том, что они и сами уже осознали неминуемое приближение своего конца. По мнению российского депутата, начало специальной военной операции позволило Москве трезво взглянуть на обстановку во всем мире. Теперь Россия сплотилась для достижения победы и без ложных иллюзий оценивает сложившуюся реальность, резюмировал депутат Государственной думы.

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