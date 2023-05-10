США действительно оказывали военную помощь Советскому Союзу во время Второй Мировой, однако действующее руководство Вашингтона пытается переписать историю, заявляя о собственной победе над фашизмом. Об этом заявил депутат Государственной Думы Алексей Чепа.

По словам Чепы, американское руководство пытается переписать исторические факты. Например, недавно в Вашингтоне выразили сожаление по поводу трагических событий, связанных с бомбардировкой Нагасаки и Хиросимы. Однако, по словам российского депутата, американцы умышленно умолчали, что именно их армия сбросила бомбы. При этом наблюдается целенаправленная политика Вашингтона по продвижению идеи о победе над фашизмом исключительно усилиями США.

Депутат Чепа отметил, что большая часть молодого американского и европейского поколений уверены, что основной вклад в победу над фашистской Германией был обеспечен со стороны армии США. Российский депутат отметил, что вклад в общую победу над фашизмом со стороны американцев действительно есть, например, поставки вооружений советской армии по ленд-лизу. Однако эта помощь не была бескорыстной, ведь СССР потом выплачивал стоимость предоставленной военной техники.