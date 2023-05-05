Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт возмущена тем, что президент Украины Владимир Зеленский будет удостоен международной премии Карла Великого. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на немецкое издание Die Welt*.

По словам политика, каждый, кто получает премию Карла Великого, должен всеми возможными способами прекратить кровопролитие на территории Украины. Необходимо заключить мирное соглашение путем компромиссных решений, принятых в ходе переговорного процесса. По словам Вагенкнехт, канцлер Германии Олаф Шольц должен убедить Зеленского сделать возможным подписание мирного договора.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский 13 мая прибудет с визитом в Германию по приглашению немецкого канцлера Олафа Шольца. После посещения Берлина, Зеленский отправится на вручение премии Карла Великого в город Аахен.

Международная премия Карла Великого является награждением за вклад в объединение Европы. Данной премии были удостоены Уинстон Черчилль и Генри Киссинджер.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт немецкой ежедневной газеты Die Welt.