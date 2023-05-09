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Во время военного положения на всей территории Украины приостановлено действие Кодекса законов о труде относительно праздничных нерабочих дней, поэтому 9 мая проходит в атмосфере обычного трудового дня.

Поскольку военное положение было введено более года назад, то в прошлом году 9 мая также было обычным рабочим днем, хотя ранее в соответствии с законодательством Украины этот день всегда считался выходным.

ТАСС со ссылкой на киевлян сообщает, что на улицах столицы Украины все спешат по рабочим делам, на дорогах обычные будничные пробки. Один из жителей украинской столицы отметил, что поздравил с Днем Победы только близких и друзей, разделяющих его жизненную позицию и взгляды.

По его словам, ощущения праздника нет как в самом Киеве, так и по всей стране. При этом желающим попросту негде даже возложить цветы, поскольку большая часть памятников была демонтирована украинскими властями, которые уже не первый год ведут борьбу с празднованием Дня Победы.

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