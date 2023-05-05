Украинское издание Defence Express сообщило о перехвате российской гиперзвуковой ракеты Х-47 «Кинжал» и даже опубликовало фотографии обломков боезаряда. Однако эксперты сильно сомневаются, что речь идет именно о «Кинжале».

Так, авторы телеграм-канала «Военный осведомитель» отмечают схожесть боеприпаса с «Искандерами» или «Кинжалами». Также они отмечают наличие отверстия в носовой части, которое указывает на применение зенитной ракеты с кинетическим перехватчиком. Однако подобный перехват мог произвести только американский комплекс «Пэтриот», который официально на Украине еще отсутствует. Как и упомянутые боеприпасы к нему.

Кроме того, информацию о сбитом «Кинжале» не подтверждают и на Украине. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что в ходе атак 3 и 4 мая РФ не использовала подобные боезаряды, а также посоветовал не распространять фейки, которые якобы могут «помочь России».