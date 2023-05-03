Высокопоставленный военачальник объединенного командования НАТО в Европе посетил Эстонию, где под командованием НАТО развернута новая эстонская дивизия. Об этом сообщает польский военный портал Defence24 со ссылкой на официальное коммюнике НАТО. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В конце апреля германский генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт, командующий Многонациональным корпусом «Северо-Восток» (MNC NE), посетил Эстонию и встретился со штабом эстонской дивизии, которая недавно была сформирована для усиления возможностей Сил обороны Эстонии и контингента «передового присутствия» войск НАТО в стране.

По данным командования MNC NE, нова эстонская дивизия, официально созданная в декабре 2022, стало «крупнейшим оперативно-тактическим соединением» сухопутных войск Сил обороны Эстонии. Еще за полгода до этого события на саммите НАТО в Мадриде было согласовано, что данное соединение может быть передано в командную цепочку НАТО в любое время по приказу Главнокомандующего. Такое решение в конечном итоге было принято, и дивизия была передана в состав Многонационального корпуса «Северо-Восток».

«Эстонская дивизия рассчитана на ведение боевых действий в зоне своей ответственности, которая охватывает всю территорию Эстонии. В состав дивизии входят 1-я и 2-я пехотные бригады эстонской армии, усиленные дивизионами связи, артиллерии и подразделениями тылового обеспечения. Дивизия также способна включать в свой состав дополнительные подразделения, в том числе из воинских контингентов стран-союзников по НАТО», – указывает Defence24.

Присутствие войск НАТО в странах Прибалтики продолжает постепенно увеличиваться. Эстонский сайт ERR сообщил, что Дания предоставляет батальон НАТО, который будет периодически дислоцироваться в Латвии. «Мы должны подготовиться к долгосрочному датскому военному присутствию в странах Балтии», – заявил в связи с этим министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

Датский батальон будет состоять из 700-1200 солдат и, как ожидается, будет переброшен в Латвию, где будет дислоцироваться от четырех до шести месяцев в году. Остальное время подразделение будет находиться в Дании, откуда будет готово отправиться в страны Балтии в случае кризиса, заявило датское Минобороны.

Это ведомство также указало, что в феврале следующего года Дания выведет из Ирака свое подразделение в составе 105 человек, которое занималось там обеспечением безопасности и сопровождением конвоев, хотя продолжит работу в миссии НАТО в составе штабных офицеров и инструкторов.

«Прежняя ротация датских и французских частей в Эстонии теперь заменена постоянным присутствием Франции в боевой группе под командованием британцев с весны 2022 года. Этой весной в Эстонии завершилась последняя ротация датского подразделения, насчитывающего почти 200 человек», – дополняет ERR.

«Решение Дании в будущем сосредоточить внимание на батальоне в Латвии также означает прекращение их ежегодного вклада в эстонскую боевую группу, поскольку ресурсы Дании ограничены. В то же время их сосредоточение на Латвии также полезно и разумно с точки зрения точки зрения безопасности Эстонии», – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.