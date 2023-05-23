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Сочетание продвинутых технологий с примитивными позволяет российским войскам успешно обманывать системы ПВО Украины. Для этого ВС РФ используют дешёвые деревянные беспилотники, оснащённые современными двигателями и электроникой. Об этом пишет издание Defence Blog – передаёт “Российская газета”.

В материале зарубежного СМИ указывается, что деревянные беспилотники успешно зарекомендовали себя во время недавних ракетных ударов по украинским военным объектам. Эти аппараты шли в первой волне, перегружая и отвлекая на себя вражеские системы ПВО. Вслед за ними летели дроны-камикадзе и крылатые ракеты, которые успешно поражали цели, не встречая особого сопротивления.

Defence Blog отмечает, что указанная тактика не новая. Российские войска могли сами столкнуться с ней в Сирии. Похожим способом ещё несколько лет назад террористы атаковали российские военные базы в этой стране.

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