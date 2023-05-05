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Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что еще со времен СССР военные железнодорожные составы используются с целью перевозки военной техники и личного состава. По словам эксперта, железнодорожный транспорт показал высокую эффективность и оперативность доставки грузов военного назначения на необходимо направление.

Дандыкин подчеркнул, что железнодорожный вид транспорта способен быстро активизироваться и максимально воздействовать на цель. Военные поезда могут иметь различные виды защитных средств и оснащение вооружением, позволяющим  стать неприступной целью для любых действий противника.

Эксперт подчеркнул, что военные железнодорожные составы не являются новейшей разработкой. Данный вид транспорта используется военными на протяжении многих десятилетий и является достаточно популярным средством доставки военной техники и войск. Они похожи на обыкновенные поезда, но находясь в пути могут нанести удар по необходимой цели. Составы могут нести на себе ракеты. Они оснащаются специальными пунктами управления. При необходимости состав останавливается, выполняет команду, а затем едет дальше.

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