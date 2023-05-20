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Операция по освобождению Артемовска завершена, но СВО на этом не заканчивается. Теперь целью ВС РФ будет отбросить украинскую армию как можно дальше от Донецка, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напомнил, что ВСУ регулярно обстреливают Донецк, убивают или калечат людей, имеющих собственное мнение, расходящееся с мнением киевского режима, проникают на территорию РФ, отправляя диверсионные группы.

Именно поэтому необходимо освобождать Марьинку и Авдеевку, Краматорск и Славянск, выгонять ВСУ как можно дальше от границы ДНР. Дандыкин отметил, что все вышеперечисленные города являются территорией России, поэтому необходимо освободить их от оккупационных украинских сил.

Напомним, что основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин заявил об установлении контроля над Артемовском после 224-дневной битвы за город.

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