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Российские ВС должны создать на границе с Украиной истребительные подразделения, которые будут ликвидировать вражеских диверсантов, рассказал порталу News.ru военный аналитик Василий Дандыкин. Так он прокомментировал крушение двух истребителей и двух вертолетов в Брянской области, которые, по данным некоторых СМИ, были сбиты из ПЗРК боевиками диверсионно-разведывательной группы.

«Мы должны сделать выводы по этой полосе, по Брянской области, но объективно диверсионные группы ВСУ могут находиться на границе Брянской области. Если они есть, то мы должны активно с ними бороться, опираясь на опыт Великой Отечественной войны, привлекая силы самообороны в приграничные районы, создавая истребительные батальоны», – заявил эксперт.

Боевые батальоны, которые будут заниматься только поиском и уничтожением диверсантов, позволят быстро отбить у ВСУ желание прорываться на территорию России, считает Дандыкин.

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