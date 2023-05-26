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Наступление Вооруженных сил Украины на Артемовск (Бахмут) и нанесение ударов по дальним тылам противника были отложены в связи с определенными обстоятельствами, которые стали известны со слов военного эксперта и ветерана боевых действий, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина. Об этом он рассказал URA.RU.

По словам Василия Дандыкина, основной причиной задержки наступления ВСУ являются их текущие действия, а именно освобождение Артемовска и нанесение ударов по дальним тылам противника, которые продолжаются уже две недели. Эти факторы действуют как реальные препятствия для проведения контрнаступления ВСУ.

Также собеседник агентства подчеркнул, что предполагаемое тяжелое ранение главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нельзя считать основной причиной отсрочки наступления ВСУ. Он отметил, что вокруг Залужного создали излишнюю ажиотаж и проблему сильно раздули. СМИ  говорят о попадании в голову, и если это действительно так, то это является серьезным фактором, влияющим на ситуацию.

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