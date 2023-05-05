Далай-лама считает, что практика медитации может научить людей «видеть умы других существ», а также другие скрытые явления. Он отмечает, что для достижения ясного видения окружающего мира необходимо заниматься медитацией, раскрывающей более тонкие пласты сознания.

По словам Далай-ламы, в основе буддизма присутствует принятие существования так называемых «скрытых явлений», которые можно постичь только путем ясновидения, например, через мысли прочих живых существ. Однако для обретения подобной способности следует обязательно придерживаться чистой нравственности.

По словам Далай-ламы, буддисты, которые освоили практики медитации, имеют возможность пользоваться состоянием сна, чтобы увидеть ту сторону вещей, которая обычно является скрытой от нас.