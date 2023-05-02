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Как сообщает в своем материале издание Daily Star, британская туристка вместе со своими подругами решила отправиться на отдых в Испанию, однако в отеле их ждал сюрприз в виде постельного белья со следами спермы и экскрементов.

Британка по имени Кейси арендовала номер в отели HM Martinique, расположенный на Майорке, и сняла на видео условия своего проживания, которое впоследствии опубликовала на своей страничке в одной из социальных сетей.

Девушка поделилась со своими подписчиками пятнами спермы на постельном белье и следами экскрементов на полотенцах в своем номере. Также в ее номере одна из розеток вывалилась из стены и висела на проводах. Кроме того, в ванной комнате туристка из Британии обнаружила протечку и пожаловалась на нее администрации, однако сотрудники отеля отказались чинить неполадку.

Подписчики британки были шокированы такими условиями проживания в испанском отеле и реакцией персонала заведения. Некоторые пользователи в комментариях поделились и своим опытом проживания в данном отеле.

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