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Потеря Артёмовска (Бахмута) для президента Украины Владимира Зеленского в будущем станет ещё большей проблемой, чем сейчас. Такое мнение высказал обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Берктай Дениз – сообщает РИА “Новости”.

По словам обозревателя, у общественности вскоре возникнут вопросы, за что отдали жизни украинские солдаты, обороняя Артёмовск, хотя изначально было ясно, что город не удержать, а его переход к российской стороне – всего лишь вопрос времени. Именно это и окажется для Зеленского серьёзной проблемой, считает Дениз.

Помимо этого турецкий журналист назвал освобождение Артёмовска не только важным достижением российских сил в зоне СВО, но и победой России над НАТО. А сам город, по мнению Дениза, уже стал символом конфликта Киева и Москвы.

Артёмовск перешёл под контроль российских сил 20 мая. До этого в городе длительное время велись боевые действия. По словам основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина, ВСУ потеряли в Артёмовске убитыми около 50 тысяч человек.

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