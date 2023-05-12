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Как отмечает CNN в своем материале со ссылкой на высокопоставленных чиновников США, вооруженные силы Украины наносят точечные удары по выявленным складам с боеприпасами и командным центрам на фронте в преддверии масштабного контрнаступления.

Автор материала сообщает, что украинские силы также пытаются выявить местоположение российской артиллерии и бронетехники в окрестностях линии фронта для их последующего уничтожения. По словам американских экспертов, подобные действия являются стандартной тактикой перед масштабной комбинированной наступательной операцией.

Напомним, что по словам украинского президента Владимира Зеленского, вооруженные силы Украины вынуждены отложить масштабное контрнаступление из-за задержек с доставкой западной военной техники. Украинский лидер подчеркнул, что с имеющимся вооружением армия может добиться значительных результатов, однако цена контрнаступления будет слишком высокой. Поэтому для сохранения жизней личного состава ВС Украины было принято решение о переносе даты начала контрнаступления.

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