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Российские ВС стали значительно чаще наносить удары по центрам принятия решений и военным объектам в Киеве и других городах. Целью этих атак является очередной перенос украинского контрнаступления либо отказ ВСУ от него, пишет CNN со ссылкой на достоверные источники в Минобороны США.

Кроме того, Россия изменила тактику. Она стала задействовать гораздо больше дронов-камикадзе, планирующих авиабомб, ракет и артиллерийских снарядов, что дает возможность запутать противовоздушную оборону, вскрыть ее позиции и уничтожить.

Сейчас удары наносятся по Западной Украине, которая с начала СВО очень редко попадала под обстрелы, а также по Киеву. ВС РФ бьют с разных направлений, причем в подавляющем большинстве случаев они весьма удачно попадают по намеченным целям, что создает ВСУ серьезные проблемы.

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