Военные ВСУ готовы начать контрнаступление на позиции российских войск. Впрочем, далеко не все из них уверены в успехе такой операции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военнослужащего ВСУ с именем Артур – передаёт портал URA.RU.

В эфире американского телеканала Артур заявил, что он и его сослуживцы ждут контрнаступления. При этом украинский боец посетовал, что не будет элемента неожиданности, так как “каждый смартфон кричит о контрнаступлении”. Артур также рассказал, что не все военнослужащие верят, что наступательная операция завершится успешно.

Киевские власти неоднократно анонсировали контрнаступательную операцию. По мнению ряда экспертов, она может начаться уже 8-9 мая. При этом многие специалисты, в том числе из числа высокопоставленных военных на Западе, высказывают сомнения, что ВСУ добьются каких-то значимых успехов. По их мнению, контрнаступление ограничится незначительными территориальными приобретениями и истощит украинскую армию.