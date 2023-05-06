Изначально американские РСЗО HIMARS демонстрировали весьма высокую эффективность, однако сейчас она существенно снизилась. Обозреватели издания CNN называют причиной этого воздействие российских комплексов радиоэлектронной борьбы, которые «глушат» GPS-сигналы и не дают реактивным системам залпового огня точно поражать цели.

Военные Украины и США пытаются найти способы преодолеть это воздействие. Они считают, что достаточно внести изменения в программное обеспечение боезарядов HIMARS, чтобы восстановить их эффективность. Но эксперты уверены, что это ничего не даст.

Они поясняют, что для Вашингтона это своеобразная игра. Сперва американские специалисты изменяют ПО, затем российские инженеры предпринимают меры, чтобы не дать ракетам долетать до целей.

«Это постоянная игра в кошки-мышки по поиску средств противодействия глушению только для того, чтобы затем русские противодействовали этим мерам. Неясно, насколько устойчива эта игра в долгосрочной перспективе», – пишет издание.

Обозреватели также отмечают, что от эффективности HIMARS во многом будет зависеть исход украинского контрнаступления, поэтому специалистам необходимо решать проблему как можно скорее.