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Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного военного чиновника США сообщает, что российские силы нацелены на командные центры и другие важные военные объекты ВСУ, находящиеся в Киеве.

По утверждению вышеупомянутого американского чиновника, российские военные нацелены на центры управления и командные объекты в Киеве. Он заявил, что ВС России начали применять более масштабные атаки с воздуха. Также, по его словам, атаки российских военных направлены на то, чтобы сбить с толку системы украинской ПВО.

Напомним, что Минобороны РФ сообщило о нанесении ракетного удара по ЗРК Patriot в украинской столице. Утром 16 мая ВКС России была осуществлена одна из самых массированных атак по военным объектам в Киеве. Отмечается, что удар по целям был нанесен ракетами «Калибр» и гиперзвуковым комплексом «Кинжал». В результате взрыва в Святошинском районе произошел сильный пожар. Ряд Телеграм-каналов опубликовал момент взрыва, предположительно, ЗРК Patriot, предоставленного США Киеву.

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