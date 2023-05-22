Британские военнослужащие, специализирующиеся на взрывчатых веществах и борьбе с повстанцами, обучили украинских солдат уникальным «ноу-хау» по изготовлению самодельных бомб. Об этом сообщает телеканал CNN в своем репортаже.

Секретным оружием вооруженных сил Украины являются самодельные взрывные устройства (СВУ), отмечается в материале американского телеканала. При этом уточняется, что специалисты вооруженных сил Великобритании располагают экспертами с многолетним опытом в изготовлении различных видов взрывчатки.

Американские журналисты также поведали, что для реализации диверсионной деятельности и проведения тайных операций требуются не только специализированные навыки по изготовлению самодельной взрывчатки, но также и специальные микрочипы, переключатели и скрытые устройства наблюдения.

Напомним, что в Крыму сотрудниками ФСБ России была пресечена деятельность нескольких агентов ГУР МО Украины, которые планировали провести серию террористических актов на территории республики.