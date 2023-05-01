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Разведка США на спутниковых снимках разглядела на одной из китайских военных баз ранее неизвестный дирижабль, сообщает издание CNN. Журналисты отмечают, что до этого момента американские спецслужбы не знали о наличии в распоряжении Китая подобных летательных аппаратов.

По информации экспертов, появление дирижаблей у КНР можно назвать очередным технологическим прорывом. Ранее в распоряжении Пекина были только свободно перемещающиеся воздушные шары и аэростаты, один из которых недавно наделал шуму в США, пролетев практически через всю страну.

Спутниковое фото сделано за три месяца до инцидента с аэростатом. Теперь у Китая есть еще и дирижабли, которые, как и другие летательные аппараты, внимательно отслеживаются разведкой США.

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