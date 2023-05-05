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Бойцы ЧВК «Вагнер» выполнили поставленную перед ними задачу с честью и имеют полное право на отдых. Вопрос с их отводом из Артемовска пока окончательно не решен, однако скорее всего, подразделения все же отойдут в полевые лагеря «зализывать раны», как выразился Евгений Пригожин.

С датой отвода ситуация не вполне понятна, так как глава ЧВК сперва назвал 10 мая, а затем обратился к начальнику Генштаба Валерию Герасимову с просьбой передать город в распоряжение ВС РФ и назвать точную дату, в которую «музыканты» смогут отойти на тыловые позиции.

Политолог Евгений Минченко считает оба заявления Пригожина несколько странными и предполагает, что ситуация в Артемовске напоминает информационный кризис. Впрочем, по его словам, это вполне может оказаться дезинформационная кампания, которая призвала ввести противника в заблуждение. Но если это не так, может понадобиться личное вмешательство Верховного главнокомандующего ВС РФ, передает Pravda.ru.

Другие эксперты высказали мнение, что “вагнеровцам” действительно нужно отдохнуть. Не исключено, что после этого они вновь вернуться в зону боевых действий.

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