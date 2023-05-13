Пока штурмовые группы ЧВК «Вагнер» пошли в атаку на последние опорные пункты украинского гарнизона в Бахмуте (ранее Артемовск), украинский президент Зеленский отдал приказ генералу Сырскому использовать резервы для срочной деблокады украинского гарнизона в городе. О текущей ситуации на Бахмутском направлении рассказывает в своем материале обозреватель «Свободной прессы» Александр Ситников.

Последние опорные пункты украинской армии в Бахмуте «Гнездо», «Конструктор», «Динамо» и «Лошадь» представляют собой около 20 многоэтажных зданий, расположенных на западных окраинах города. ЧВК «Вагнер» уже приступили к штурму, после чего символ «фортеци» (крепости) Бахмут будет полностью освобожден от украинских боевиков.

Если раньше украинские СМИ широко пиарили несокрушимый опорник ВС Украины в Бахмуте под названием «Самолет» (стела с МиГ-17), который украинская армия так и не смогла удержать даже силами ССО и спецназа ГРУ, то в настоящий момент во всю освещают события, происходящие в опорнике «Гнездо» (несколько многоквартирных домов).

При этом с фронта приходят противоречивые данные о потере некоторых позиций с флангов от Бахмута российскими войсками. На этом фоне президент Украины Зеленский объявил о начале операции по деблокаде города. Скорее всего российское командование решило втянуть украинскую армию в битву-реванш за Бахмут, чтобы командование ВС Украины израсходовало свои элитные резервы на данном направлении в ущерб своему контрнаступлению на юге.