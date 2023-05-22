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Издание «7info.ru» сообщает об открытии первого центра по набору в Группу Вагнера. Любой желающий теперь может посетить его по адресу Затинная, д. 32Б. Рекрутеры, расположившиеся на базе клуба смешанных единоборств «Торпеда», ответят на все интересующие вопросы и помогут сориентироваться новобранцам.

Критерии отбора тоже известны, к ним относятся: возраст от 22 до 50 лет, отсутствие заболеваний, хорошая физическая подготовка. Чтобы стать бойцом Группы Вагнера новобранцам предстоит преодолеть испытания: пробежать кросс и сделать подтягивания.

Жители Рязани активно звонят и интересуются условиями отбора, проходят разнообразные тестирование на уровнь физической подготовки, а также интересуются работой в ЧВК «Вагнер». Сообщается, что из рязанского центра по набору уже около сотни бойцов отправились служить в зону СВО. У всех разные причины, однако стоит выделить наиболее популярный мотив у новобранцев: это активное желание быть защитником нашей страны.

Ранее, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посещал рязанский центр и выразил свою благодарность тренерам клуба: «Чем больше вы подготовлены, тем больше пользы для Родины и для себя».

В десятках городах России открыты и активно ведут набор рекрутинговые центры ЧВК «Вагнер». Кроме того, во многих регионах курсируют мобильные пункты, где есть возможность также поинтересоваться всеми деталями и подать заявку на зачисление в ряды новобранцев.

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