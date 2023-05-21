Ситуация в Артемовске будет иметь решающее значение для дальнейшего развития событий на востоке. Даже несмотря на то, что ЧВК “Вагнер” установили полный контроль над этим населенным пунктом, можно утверждать, что ничего еще не закончилось.

Все дело в том, что город и дальше останется одной из основных горячих точек на территории ДНР. Вокруг него расположены такие населенные пункты, как Часов Яр и Константиновка, Краматорск и Славянск, где сконцентрированы крупные вражеские силы. И они вряд ли откажутся от идеи снова контратаковать Бахмут и вернуть его под свой контроль.

Так, в настоящий момент ВСУ пытаются окружить город и контратакуют на флангах. Но там они пока еще не могут правильно распределить силы, что приводит к серьезным потерям. К примеру, гарнизон в Хромово, где боевики пытались удержать под контролем дорогу на Часов Яр, практически полностью разгромлен.

Анонсированный Евгением Пригожиным выход “вагнеровцев” из Артемовска – это необходимость, так как выполнив львиную долю боевой работы по освобождению города, бойцы ЧВК должны перевести дух, отдохнуть. Но ситуация такова, что им придется возвращаться. Если не в сам Бахмут, то в любой из городов в его окрестностях.