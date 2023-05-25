ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алексей Кокорин, климатолог, высказал свою озабоченность относительно будущего климата Земли. Даже если к 2060 году крупнейшие страны мира достигнут углеродной нейтральности в рамках Парижского соглашения, Кокорин утверждает, что температура на планете все равно повысится на 2-2,5 градуса по сравнению с прединдустриальным периодом в конце XIX века.

Это потепление, по его мнению, приведет к частым и сильным волнам жары, настигающим планету. Людям придется приспосабливаться к этой новой реальности. Однако наихудшим сценарием для него является повышение температуры на 4,5-5 градусов. В таком случае, 8-9 лет из десяти будут характеризоваться аномальной жарой, и это приведет к «другой жизни».

Кокорин предполагает, что в таких условиях станет невозможным проживание в мегаполисах, например, в Москве, где летом будет становиться невыносимо жарко. Возможно, столицей заменителем станет какой-то сибирский город, такой как Красноярск или Новосибирск.

Вам может понравиться

Генерала Сырского могут снять с должности из-за падения Бахмута

Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, стоит перед возможным снятием с должности. Это решение может быть принято из-за того, что город Артемовск (Бахмут) взят российскими силами. Информация,

The Times: следствие в Германии считает, что за атакой на СП и СП-2 стоит Киев

Британская газета The Times сообщает, что украинская сторона причастна к подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», ссылаясь на заявление немецких правоохранительных органов. Федеральное ведомство уголовных расследований

На Украине возбуждено уголовное дело в отношении митрополита УПЦ

В украинской полиции завели уголовное дело в отношении митрополита Лонгина (Жары), который является наместником Вознесенского Банченского монастыря Украинской православной церкви (УПЦ). Согласно данным в официальном Telegram-канале УПЦ, в понедельник его