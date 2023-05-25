Алексей Кокорин, климатолог, высказал свою озабоченность относительно будущего климата Земли. Даже если к 2060 году крупнейшие страны мира достигнут углеродной нейтральности в рамках Парижского соглашения, Кокорин утверждает, что температура на планете все равно повысится на 2-2,5 градуса по сравнению с прединдустриальным периодом в конце XIX века.

Это потепление, по его мнению, приведет к частым и сильным волнам жары, настигающим планету. Людям придется приспосабливаться к этой новой реальности. Однако наихудшим сценарием для него является повышение температуры на 4,5-5 градусов. В таком случае, 8-9 лет из десяти будут характеризоваться аномальной жарой, и это приведет к «другой жизни».

Кокорин предполагает, что в таких условиях станет невозможным проживание в мегаполисах, например, в Москве, где летом будет становиться невыносимо жарко. Возможно, столицей заменителем станет какой-то сибирский город, такой как Красноярск или Новосибирск.