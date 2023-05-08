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Глава ГУР Украины Кирилл Буданов получил жесткую критику от читателей Yahoo News за свои слова об убийстве русских. Об этом сообщает новостной портал РИА Новости.

Один из комментаторов назвал такую риторику преступлением против человечности и геноцидом. Многие пользователи ресурса Yahoo News согласились с этим мнением и призвали к переговорам, так как ситуация с Украиной постепенно выходит из-под контроля.

Другой комментатор отметил, что Россия имеет сильный народ и много союзников, поэтому Украина не сможет реализовать свои угрозы.

Ранее глава украинского Главного разведывательного управления Кирилл Буданов пообещал «убивать русских» по всему миру до тех пор, пока Украина полностью не победит.

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