Британское издание Daily Mail рассказало об атаке украинских беспилотников на Кремль и опубликовало видеозапись этого инцидента. В комментариях читатели предположили, что Запад в ближайшее время отзовет гарантии безопасности, которые давал украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«Прощай, Зеленский!», – лаконично прокомментировал публикацию один из читателей.

Другой отметил, что Украина совсем скоро может потерять своего президента. Не исключено также, что именно это остановит конфликт, добавил пользователь.

«Это лишь доказывает, какое отчаяние сейчас охватило киевский режим из-за того, что они никак не могут начать свое контрнаступление», – объяснил последние диверсии и теракты ВСУ еще один комментатор.

Напомним, что в Кремле заявили, что за Россией остается право ответа на теракт ВСУ в любое время и любыми методами.