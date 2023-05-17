Четыре родных брата служат в зоне проведения специальной военной операции в составе артиллерийского расчета буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б». Кадры с боевой работой семейного артиллерийского расчета были опубликованы в Телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации.

Три брата-близнеца попали в зону СВО после проведения частичной мобилизации, а четвертый решил присоединиться к ним в качестве добровольца. По словам одного из братьев, после того как они втроем получили повестки самый старший из них решил также отправиться в зону спецоперации, чтобы вместе защищать свою страну.

В зоне боевых действий братья выполняют боевые задачи в составе единого артиллерийского расчета гаубицы «Гиацинт-Б», нанося огневое поражение объектам и живой силе противника. Как отметил начштаба артиллерийской батареи, братья справляются с поставленными перед ними задачами «на отлично», потому что они понимают друг друга практически без слов.