Российские ВС используют для ударов по целям на Украине несколько разновидностей ракет. Издание «Известия» перечислило те из них, которые демонстрируют наибольшую эффективность.

Для ударов по радиолокационным станциям и планомерного уничтожения украинской ПВО используется специальная противорадиолокационная ракета Х-31ПД. Эти боезаряды могут задействовать бомбардировщики Су-24М2 и Су-34, а также истребители Су-30СМ и Су-35С.

С недавних пор ВКС РФ все чаще используют ракеты Х-38, выпускаемые истребителями пятого поколения Су-57. Это боезаряд класса «воздух-земля», применяемый для уничтожения укреплений, техники и живой силы противника.

Высокоточная ракета Х-29Т и тяжелая управляемая Х-59 применяются для поражения складов, ангаров с техникой, мест размещения боевиков ВСУ и иных объектов, для атаки на которые нужна хирургическая точность.

Помимо этих четырех «иксов» не стоит забывать и о боезарядах Х-101 и Х-22, которые сейчас используются несколько реже, чем раньше, но также дают возможность эффективно поражать цели на Украине.