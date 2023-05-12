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Как сообщает RG.RU, пункты базирования Черноморского флота были оснащены дополнительной защитой от атак вражеских беспилотных аппаратов, как надводных, так и подводных. Соответствующее заявление сделал командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

Он подчеркнул, что противник, у которого нет возможности действовать на море, активизировал диверсионно-террористические атаки по объектам российского флота и критической инфраструктуры на территории Республики Крым. В связи с этим было произведено дополнительное оснащение технических средств защиты основного пункта базирования флота и мест стоянки кораблей. Также были оборудованы посты радиотехнического и эллектронного наблюдения.

Помимо этого, для раннего обнаружения беспилотных летательных аппаратов и других воздушных средств противника была увеличена зона радиолокационного контроля воздушного пространства. Соколов добавил, что формирование объединенного информационного поля дает возможность своевременно оповещать силы о возможной угрозе.

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