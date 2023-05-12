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В течение 2023 года Черноморский флот Российской Федерации пополнится новейшими малыми ракетными кораблями проекта 22800 серии «Каракурт», способными нести высокоточные ракеты, в количестве трех единиц и одним новым патрульным кораблем проекта 22160.

Соответствующее заявлением было сделано командующим Черноморским флотом Российской Федерации вице-адмиралом Виктором Соколовым. По его словам, в состав флота в течение текущего года войдут сразу три новых ракетных корабля серии «Каракурт» и новый патрульный корвет.

Напомним, что малые ракетные корабли проекта 22800 серии «Каракурт» были разработаны ЦМКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург) специальной для Военно-морского флота России. Основой ударного ракетного вооружения кораблей будет «Калибр-НК». При этом ракетные шахты расположены в задней части надстройки – за ходовой рубкой поперек диаметральной плоскости корабля. Пусковые шахты также рассчитаны под использование ракет «Оникс» и «Циркон».

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