Как сообщает издание Lenta.ru, 6 мая в Лондоне состоялась коронация нового короля Великобритании Карл III – сына покойной королевы Елизаветы. Более 70 лет он ждал шанса проявить себя, ведь большую часть своей жизни он прожил в тени своей покойной супруги – принцессы Дианы. Она стала народной любимицей, поэтому даже после своей смерти была популярнее принца Чарльза*. В прессе его неоднократно обвиняли в причастности к гибели народной принцессы.

Помимо скандальных отношений с Камиллой Паркер-Боулз во время брака с Дианой о Карле III в СМИ практически ничего не обговаривалось. Однако биография новоиспеченного британского короля была очень насыщенной и увлекательной.

Как оказалось, будучи еще принцем, Чарльз невероятно любил женское общество. Любовниц «менял, как перчатки», а его роман с Камиллой стал известен всем из-за многочисленных публикаций в прессе. Его раздражала так называемая «придворная гей-мафия», с которой он пытался бороться. Известно, что будущий король любил нетрадиционную медицину. Одно из его увлечений – кофейные клизмы. Также отмечается, что Карл III ранее поклонялся духу Земли.

*В английском языке не существует разницы между написанием и произношением бытового имени Charles и монаршего имени нового короля – Charles III. Однако в русском языке данное имя принято употреблять в бытовом варианте как Чарльз, а монаршую особу необходимо именовать Карлом.