Чеченский боевик по имени Хусайн Джамбетов, который воевал на стороне киевского режима, расстрелял несколько военнослужащих ВСУ. Таким образом, он отомстил украинским националистам за то, что они убили бойцов чеченского батальона специального назначения «Ахмат». Видеозапись с признанием чеченца появилась в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Хусайн Джамбетов рассказал, что в марте минувшего года он воевал на стороне Киева в составе 57-й бригады ВСУ. Возвращаясь с задания в населенном пункте Тошковка, расположенном в ЛНР, несколько украинских боевиков начали хвастаться, что убили чеченских военных из специального подразделения «Ахмат».

Когда Хусайн это услышал, то он не выдержал и открыл огонь из стрелкового оружия по украинским националистам. По итогу он убил одного из них, а два или три, по его словам, получили ранения. «Я убил за то, что они посягнули на чеченскую честь и кровь», – рассказал Джамбетов.