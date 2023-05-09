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Как сообщает немецкая газета BZ в своем материале, в центре Берлина произошла драка между двумя мужчинами около памятниками советскому танку Т-34. Дерущихся пытался разнять сотрудник правоохранительных органов, однако в результате пострадал и сам полицейский.

Сообщается, что конфликтная ситуация произошла 8 мая в парке Тиргартен. Как отмечает автор материала, драка началась между двумя взрослыми мужчинами в возрасте 45 и 47 лет после того, как полицейский сделал замечание детям одного из них, которые пытались забраться на памятник советскому танку Т-34.

У одного из мужчин на спине был флаг Украины, после чего между ними возник спор на тему украинского конфликта. Дебоширов попытался разнять полицейский, однако сам получил травму. В итоге одного из участников конфликта, у которого при себе был украинский флаг, пришлось госпитализировать с травмой головы.

Напомним, что в апреле прошлого года в Берлине неизвестные осквернили памятник советскому воину-освободителю, установленному на территории Трептов-парка.

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