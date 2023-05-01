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Подрыв линии электропередачи в Ленинградской области и сход с пути железнодорожного состава в Брянской области прокомментировал экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Телеграм-канале.

По его словам, данные инциденты на территории Российской Федерации являются всего лишь началом более масштабных событий, которые будут происходить в самое ближайшее будущее. При этом Арестович не скрывал своего злорадства, написав «то ли еще будет», в заключении своего поста.

Также украинский военный аналитик высказался по поводу ночного ракетного удара по военному объекту в Павлограде. По его словам, в Днепропетровской области был поражен промышленный объект в результате чего раны и травмы различной степени тяжести получило 34 человека.

Напомним, что в ночь на первое мая ВКС России нанесли массированный ракетный удар по тыловым объектам украинской армии с целью уничтожить резервы, подготовленные для будущего контрнаступления вооруженных сил Украины.

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