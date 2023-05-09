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Как сообщает РИА Новости, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Ютуб-канале опубликовал видео, в котором назвал нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского врагом народа. Такое заявление Соскина связано с предложенным законопроектом об уголовном наказании граждан за предоставление дезинформации. «Какой же ты слуга народа, ты враг народа!», – обратился в своем видео к Зеленскому Соскин, раскритиковав вышеупомянутый законопроект.

По словам экс-советника Кучмы, Зеленский постепенно принимает все больше и больше фашистских законов для создания в стране полной диктатуры. Соскин также вспомнил и об отмене празднования Дня Победы на Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ об объявлении 9 мая Днем Европы на Украине. На официальном сайте президента Украины отмечается, что данное решение было принято с «целью укрепления единства народов Европы». Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич уже поздравил Украину с Днем Европы.

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