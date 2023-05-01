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Как отмечает в своем материале РИА Новости со ссылкой на заявление офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера, будущее контрнаступление украинской армии будет очень тяжелым для ВСУ, однако решение о его начале остается за Киевом.

Американский офицер уверен, что вооруженные силы Украины в настоящий момент несут огромные потери на фронте, поэтому будущее контрнаступление будет идти очень тяжело. Однако вопрос о целесообразности проведения масштабного наступления должно решать исключительно руководство ВСУ.

Такое заявление экс-офицер разведки США, инспектор ООН по оружию и военный аналитик Скотт Риттер сделал во время общения с журналистами в Новосибирске, где он представил свою новую книгу «Гонка вооружений», посвященную ядерной безопасности.

Напомним, что еще в начале апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале масштабного контрнаступления ВСУ на фронте в летний период. Однако через несколько дней он сделал заявление о начале наступления украинской армии в «самое ближайшее время».

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