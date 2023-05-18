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Членство Украины в НАТО не позволит ей самостоятельно решать территориальные споры с Россией военным путём. Это будет отвечать интересам, как Киева, так и Москвы. Об этом заявил бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер в интервью журналу The Economist – передаёт ТАСС.

Украина постепенно становится самой хорошо вооружённой страной в Европе, благодаря поставкам западного оружия и техники, сказал Киссинджер. В то же время он указал, что руководство Украины неопытно в стратегическом плане.

Экс-госсекретарь предположил, что нынешний конфликт Москвы и Киева вполне может завершиться тем, что Украина сможет вернуть себе часть утраченных территорий. Но такой итог не устроит ни Киев, ни Москву, и, как следствие, военное противостояние со временем может возобновиться. Членство Украины в НАТО исключило бы такую возможность – самостоятельно принимать решения по поводу боевых действий Киев бы уже не смог, так как был бы связан обязательствами внутри военного блока.

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