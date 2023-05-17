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Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Украины, Кирилл Буданов, решил уточнить значение своих высказываний о «убийстве россиян». Он пояснил, что речь шла не о мирных жителях, а о предполагаемых «военных преступниках». Таким образом, он объяснил свою цитату о «убийстве русских людей до полной победы Украины», которая вызвала резонанс в Сети.

Кроме того, в ходе интервью Буданов сообщил о сотрудничестве ряда российских оппозиционеров с киевскими властями. Он утверждает, что оппозиция из России передает информацию Украине. Однако конкретные имена не были названы.

Также 16 мая Буданов сделал признание о причастности ведомства к терактам против некоторых медийных деятелей в России. Однако он не подтвердил и не опроверг информацию о связи с покушением на писателя Захара Прилепина.

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