Российский политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, специалист по Молдавии Владимир Брутер рассказал о сценарии провокации со стороны ВСУ против Приднестровья и открытия «второго фронта» Российской Федерации. По его словам, Тирасполь является очень желанной целью для Запада в качестве провокации.

Брутер уверен, что киевский режим осуществит попытку втянуть силы российской армии в конфликт в Приднестровье. Он подчеркнул, что провокации были, есть и будут. И насколько будет серьезной очередная из них – еще не известно. Ведь ни Киев, ни Вашингтон не могут спрогнозировать, какова будет реакция России на подобные действия ВСУ.

Эксперт высказал свое видение возможного открытия «второго фронта» со стороны России. Он отметил, что миротворческий контингент, находящийся в Приднестровье, не рассчитан на ведение военной операции. По его мнению, ВС России, в случае начала военной операции по защите Тирасполя, отправят свои опытные военные кадры.