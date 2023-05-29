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После высказывания американского сенатора Линдси Грэма, в котором он утверждал, что «убийство русских» стало самым успешным вложением денег для США, в сети Интернет появилась волна негативных реакций.

Читатели британской газеты Daily Mail выразили свою критику в адрес Грэма, называя его разжигателем войны и выражая пожелания его смерти за подобную откровенную пропаганду убийств на политической сцене. Многие комментаторы также заявили, что если бы Белый дом под руководством президента США Джо Байдена не продвигал свою «клоунскую политику», значительное количество людей осталось бы в живых.

Ранее Линдси Грэм встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, где он заявил, что «смерть русских» является наиболее успешным расходованием денежных средств для США. После этих слов он усмехнулся, отметив, что Вашингтон никогда ранее не вкладывал свои деньги с такой выгодой.

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