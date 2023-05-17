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Украинские летчики смогут освоить управление американскими истребителями F-16 как минимум за год. Если самолеты, каждый из которых обходится в сто миллионов долларов, отправить в распоряжение ВСУ прямо сейчас, они все равно не смогут его использовать, уверен отставной вице-маршал британских ВВС Шон Белл.

Он рассказал корреспондентам канала Sky News, что для совершения первого полета на F-16 пилотам будет достаточно всего несколько упорных тренировок. Однако истребитель напичкан множество электронных систем, для использования которых потребуется проходить обучение в течение года.

Напомним, Великобритания, Бельгия и другие страны уже выразили готовность обучать украинских пилотов использованию F-16. Однако все они заявляют, что решение о передаче Киеву этих самолетов все равно остается за Соединенными Штатами.

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