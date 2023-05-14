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Развитие и внедрение во все сферы общественной жизни искусственного интеллект (ИИ), способного решать сложные логические задачи, несет прямую угрозу человеческой цивилизации. Такое заявление сделал ученый из Великобритании и почетный профессор Калифорнийского университета в Беркли Стюарт Рассел.

Ученый уверен, что бесконтрольное развитие технологий на основе ИИ уже привело к прогрессу, о котором человечество и не мечтало. Поэтому дальнейшее развитие сверхразумных машин может привести к их отказу подчиняться воле человека.

Рассел призвал прекратить бесконтрольные исследования в области ИИ, поскольку человечество не сможет сохранить контроль над «сущностями, превосходящими их в интеллектуальном развитии». При этом если население планеты не сможет контролировать развитие собственной цивилизации, то оно попросту лишиться «права голоса в выборе своего будущего существования».

Будущее развитие ИИ без контроля и определения конечной цели применения данной технологии для развития человечества может привести к гибели всей цивилизации на планете Земля, резюмировал британской ученый.

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