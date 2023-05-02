ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Упреждающие действия российских войск оттягивают контрнаступление ВСУ. Такую точку зрения высказал офицер разведки Великобритании в отставке Филипп Ингрэм в беседе с изданием Newsweek – передаёт РИА “Новости”.

Ингрэм указал, что ВКС России наносят эффективные ракетные удары по военным объектам украинской армии. Таким образом, ВСУ лишаются боеприпасов, а также предприятий, где ремонтируется военная техника, и так далее. Бывший офицер отметил, что из-за этого подготовительные работы ВСУ к контрнаступлению серьёзно затягиваются.

Удары высокоточным оружием по военным объектам Украины российская армия периодически наносит с осени прошлого года. Последний на сегодняшний день раз о массовом ракетном ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины Минобороны России сообщало 1 мая.

Вам может понравиться

Российские зенитчики из ЗВО сбили БПЛА Bayraktar, который корректировал артиллерию ВСУ

Зенитчики 1-й гвардейской танковой армии ЗВО уничтожили вражеский беспилотный аппарат Bayraktar TB2, который корректировал удары украинской артиллерии по позициям ВС РФ. Один из бойцов с позывным «Ректор» рассказал РИА Новости,

МК: Киев намерен нанести удары по России и устроить теракты в День Победы

«Полномасштабное контрнаступление», которым Киев продолжает запугивать Россию, вполне может сопровождаться небольшими, но весьма опасными и болезненными террористическими актами. Издание «Московский комсомолец» напоминает высказывания главы ГУР Кирилла Буданова, который неоднократно обещал

Генерал-полковник Чиркин рассказал о плане нового наступления ВС России в зоне СВО

Киевский режим анонсировал масштабное контрнаступление еще прошлой зимой, когда все ждали «промерзания грунта», затем весной, когда все начали ждать «просыхания грязи». В итоге спикер ВСУ Маляр заявила, что контрнаступление состоится