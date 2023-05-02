Упреждающие действия российских войск оттягивают контрнаступление ВСУ. Такую точку зрения высказал офицер разведки Великобритании в отставке Филипп Ингрэм в беседе с изданием Newsweek – передаёт РИА “Новости”.

Ингрэм указал, что ВКС России наносят эффективные ракетные удары по военным объектам украинской армии. Таким образом, ВСУ лишаются боеприпасов, а также предприятий, где ремонтируется военная техника, и так далее. Бывший офицер отметил, что из-за этого подготовительные работы ВСУ к контрнаступлению серьёзно затягиваются.

Удары высокоточным оружием по военным объектам Украины российская армия периодически наносит с осени прошлого года. Последний на сегодняшний день раз о массовом ракетном ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины Минобороны России сообщало 1 мая.