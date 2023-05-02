Российская армия создала глубоко эшелонированную оборону как на линии боевого соприкосновения с ВСУ, так и на приграничных территориях страны. Об этом пишет издание “Военное дело” со ссылкой на отчёт разведывательного управления Великобритании Mi-6.

Британские эксперты полагают, что во время контрнаступления украинским войскам будет сложно прорвать такую оборону. В отчёте разведывательного ведомства говорится также, что многие фортификации, которые были замечены на российской стороне, не создавались уже многие десятилетия. Mi-6 отмечает, что у российской армии было достаточно времени, чтобы закрепиться на занятых позициях.

При этом командование ВС РФ, вероятно, полагает, что основной удар украинского контрнаступления будет идти в направлении Крыма. Британские аналитики отмечают, что задача дойти до полуострова для ВСУ может оказаться невыполнимой. Для того чтобы оказаться у Крыма, украинской армии для начала нужно прорвать мощную оборону в Запорожской и Херсонской областях.