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Портал “Русская весна” опубликовал видео поражения британского зенитно-ракетного комплекса Stormer HVM, сделанное украинскими военными. Даже несмотря на то, что барражирующий боеприпас задел лишь край ЗРК, он все же сумел вывести его из строя.

Военные корреспонденты пояснили, что “Ланцет” сдетонировал после удара о край корпуса. Причем сделал он это именно в том месте, где располагается оптико-электронная система наведения, которая наверняка прекратила работу.

Кроме того, из строя выведена пусковая установка, а осколки дрона-камикадзе повредили ракеты, которые теперь ВСУ не смогут использовать.

Напомним, что дроны-камикадзе “Ланцет” с начала года открыли настоящую охоту на вооружение и технику украинской армии. В их активе уничтоженные польские САУ KRAB и американские M109 Paladin, другие виды оружия.

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