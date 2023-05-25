Портал “Русская весна” опубликовал видеозапись одного из боев за уже освобожденный ВС РФ Артемовск. Когда именно она сделана, не сообщается.

На кадрах видно, что боевики ВСУ поднимаются по лестнице на верхние этажи многоквартирного дома. Но там их ожидает засада. Бойцы ЧВК “Вагнер” открывают ураганный огонь по противнику, оказавшемуся практически на открытом пространстве без возможности куда-либо спрятаться.

В результате все боевики были уничтожены. Запись, по словам военных корреспондентов, сделана на камеру, которая была прикреплена к форме одного из военнослужащих.

Напомним, что ЧВК “Вагнер” начала выход из Артемовска. Основатель компании Евгений Пригожин рассказал, что президент РФ Владимир Путин представил всех бойцов, участвовавших в операции по освобождению города, к высоким государственным наградам.