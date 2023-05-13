3-й батальон 32-й механизированной бригады ВСУ записал видеообращение с требованием провести служебное расследование в отношении командира своего подразделения. Боевики обвиняют подполковника Владимира Сырского в убийстве одного из военнослужащих.

Они рассказали, что Сырский подло убил их побратима, сделал это с особой жестокостью. Подполковник регулярно применяет силу к бойцам, разбрасывается угрозами физической расправы, не вызывает у личного состава никакого доверия.

Бойцы собрали подписи на пяти листах с требованием наказать командира батальона, провести расследование и восстановить справедливость.

Напомним, что боевики ВСУ нередко записывают подобные обращения, однако на них мало кто реагирует. Военные жалуются на произвол командиров, на зверства и жестокое отношение со стороны начальства. Иногда они даже угрожают президенту Владимиру Зеленскому, обещая устроить переворот на Украине.