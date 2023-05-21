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По словам спикера Восточной группировки ВС Украины Сергея Череватого, подразделения украинской армии проводят операцию по окружению российских сил в Артемовске (украинское название Бахмут). Однако данную информацию даже в лояльных киевскому режиму пабликах считают недостоверной.

В одном из украинских пабликов написали со ссылкой на передовые подразделения вооруженных сил Украины о том, что Артемовск перешел под полный контроль российских сил. При этом контрнаступление украинской армии с флангов, призванное окружить ЧВК «Вагнер» в Артемовске, приостановилось, поскольку командование ВС Украины ждет возвращения украинского президента из Японии.

При этом в результате контрнаступления с флангов украинским штурмовым отрядам удалось захватить лишь некоторые позиции российских сил, расположенные в полях. Ни одного населенного пункта в окрестностях Артемовска вооруженные силы Украины захватить так и не смогли.

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В ходе операции в городе Артемовск (также известном как Бахмут) Вооруженные силы Украины понесли значительные потери как среди личного состава, так и в технике. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка военки».

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